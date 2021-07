Oleksandr Zinchenko non è mai stato un giocatore banale

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 3 luglio 2021) In Ucraina il passaggio dial Manchester City è una specie di favola da raccontare ai bambini e alle bambine prima di andare a dormire. Si narra che dopo averlo visto in un video Pep Guardiola abbia esclamato: "Andiamo!". Secondo molti osservatori il catalano ha lavorato con terzini sinistri migliori di lui, ma nessuno è capace di assorbire le istruzioni tattiche del tecnico come, passando da centrocampista a terzino. Ruoli che nell’Ucraina ricopre all’interno della stessa partita, come ha dimostrato contro la Svezia: gara nella quale èbomber e suggeritore, decisivo in entrambi i casi. ...