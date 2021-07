Napoli, rinnovo Insigne: trattativa ancora tutta da impostare (Di sabato 3 luglio 2021) In casa Napoli è in ancora in ballo il rinnovo di Lorenzo Insigne: le ultime sulla trattativa Mentre Lorenzo Insigne trascina la Nazionale verso la semifinale con un gol capolavoro, in casa Napoli tiene ancora banco il rinnovo di contratto del capitano. La scadenza è fissata per il 2022 e i discorsi sono ancora in alto mare nonostante la volontà reciproca di continuare. Tra i club interessati all’esterno classe ’91 ci sarebbe anche la Lazio di Sarri, che tornerebbe volentieri con Insigne. Gianluca Di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) In casaè inin ballo ildi Lorenzo: le ultime sullaMentre Lorenzotrascina la Nazionale verso la semifinale con un gol capolavoro, in casatienebanco ildi contratto del capitano. La scadenza è fissata per il 2022 e i discorsi sonoin alto mare nonostante la volontà reciproca di continuare. Tra i club interessati all’esterno classe ’91 ci sarebbe anche la Lazio di Sarri, che tornerebbe volentieri con. Gianluca Di ...

Advertising

MondoNapoli : Sportitalia - Il Napoli ha rifiutato un'offerta per Koulibaly, si apre uno scenario per il rinnovo -… - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? Il #Napoli non svende #Koulibaly ?? Il difensore potrebbe rinnovare ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato https://… - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Sky, Di Marzio: “Rinnovo Insigne: ancora nessuna trattativa, ma è arrivato un segnale dal Napoli e c’è la volontà di pro… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Insigne, dopo gli Europei si parlerà del rinnovo del contratto che scade nel 2022 - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Ceccarini: 'Il Milan su Bakayoko, per il Napoli Emerson Palmieri è in cima alla lista, si tratta per il rinno… -