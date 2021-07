Muratore chiede di essere pagato: gli spaccano tibia, perone e due costole (Di sabato 3 luglio 2021) Minacce, danneggiamento e lesioni personali aggravate. Queste le accuse mosse a due persone a seguito dell'indagine condotta dai carabinieri in seguito alla grave aggressione ai danni di un Muratore ... Leggi su bresciatoday (Di sabato 3 luglio 2021) Minacce, danneggiamento e lesioni personali aggravate. Queste le accuse mosse a due persone a seguito dell'indagine condotta dai carabinieri in seguito alla grave aggressione ai danni di un...

