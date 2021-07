Giappone, frana a sud di Tokyo: due morti e 20 persone disperse. Travolta la città di Atami (Di sabato 3 luglio 2021) Due persone sono state trovate senza vita dopo che una frana ha spazzato via numerose case ad Atami, a ovest di Tokyo. Una ventina di persone resta dispersa. Le operazioni di soccorso continuano, mentre un ordine di evacuazione è stato diffuso per circa 20mila famiglie. I funzionari dell’Agenzia meteorologica hanno dichiarato che le piogge torrenziali sono dovute a un persistente fronte di precipitazioni stagionali. Le prefetture di Shizuoka e Kanagawa sono le più colpite L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Duesono state trovate senza vita dopo che unaha spazzato via numerose case ad, a ovest di. Una ventina diresta dispersa. Le operazioni di soccorso continuano, mentre un ordine di evacuazione è stato diffuso per circa 20mila famiglie. I funzionari dell’Agenzia meteorologica hanno dichiarato che le piogge torrenziali sono dovute a un persistente fronte di precipitazioni stagionali. Le prefetture di Shizuoka e Kanagawa sono le più colpite L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

