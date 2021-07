Etiopia, Onu: 400.000 persone in condizioni di carestia nel Tigray (Di sabato 3 luglio 2021) "Solo due settimane fa, il 15 giugno, abbiamo informato il Consiglio sulla carestia nel Tigray, con oltre 350.000 persone in condizioni catastrofiche" e "da allora, in questo breve lasso di tempo, la ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 luglio 2021) "Solo due settimane fa, il 15 giugno, abbiamo informato il Consiglio sullanel, con oltre 350.000incatastrofiche" e "da allora, in questo breve lasso di tempo, la ...

Advertising

stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Etiopia, Onu: 400mila persone in condizioni di carestia nel Tigray #etiopia - Afri_Radio : ?? Nuovo Podcast! 'L'Etiopia verso il baratro' su @Spreaker #abiy_ahmed #abiyahmed #etiopia #onu #tigray - MediasetTgcom24 : Etiopia, Onu: 400mila persone in condizioni di carestia nel Tigray #etiopia - PalaMatteo : Etiopia, Tigray Le forze di sicurezza Ahmara, secondo l'ONU, hanno distrutto un ponte sul fiume Tekeze che collega… - VittorioCocive1 : NEWS ESTERI. Etiopia, Guterres (Onu): Aiuti e soluzione politica per il Tigray -

Ultime Notizie dalla rete : Etiopia Onu Etiopia, Onu: 400.000 persone in condizioni di carestia nel Tigray Su una popolazione di circa 5,5 milioni di persone, ha ricordato il funzionario Onu, sono due milioni gli sfollati e quasi 5,2 milioni le persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria."La vita ...

Etiopia: Grandi (Unhcr), situazione umanitaria nel Tigrè continua a peggiorare È quanto annunciato dall'agenzia Onu in una nota, secondo cui tuttavia una serie di "gravi ostacoli" stanno minacciando l'intera risposta umanitaria nella regione. Nella giornata di ieri il Pam ha ...

Etiopia, Onu: 400mila persone in condizioni di carestia nel Tigray TGCOM Etiopia, Onu: 400mila persone in condizioni di carestia nel Tigray "Il 15 giugno abbiamo informato il Consiglio sulla carestia nel Tigray, con oltre 350mila persone in condizioni catastrofiche", ma la situazione è peggiorata e oggi sono "più di 400mila le persone in ...

Etiopia, Onu: 400.000 persone in condizioni di carestia nel Tigray Roma, 3 lug. (askanews) - "Solo due settimane fa, il 15 giugno, abbiamo informato il Consiglio sulla carestia nel Tigray, con oltre 350.000 persone in condizioni catastrofiche" e "da allora, in questo ...

Su una popolazione di circa 5,5 milioni di persone, ha ricordato il funzionario, sono due milioni gli sfollati e quasi 5,2 milioni le persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria."La vita ...È quanto annunciato dall'agenziain una nota, secondo cui tuttavia una serie di "gravi ostacoli" stanno minacciando l'intera risposta umanitaria nella regione. Nella giornata di ieri il Pam ha ..."Il 15 giugno abbiamo informato il Consiglio sulla carestia nel Tigray, con oltre 350mila persone in condizioni catastrofiche", ma la situazione è peggiorata e oggi sono "più di 400mila le persone in ...Roma, 3 lug. (askanews) - "Solo due settimane fa, il 15 giugno, abbiamo informato il Consiglio sulla carestia nel Tigray, con oltre 350.000 persone in condizioni catastrofiche" e "da allora, in questo ...