Como Calciomercato, Marco Varnier in prestito dall'Atalanta

Como, confermato l'arrivo nella squadra di Giacomo Gattuso, del difensore classe '98 Marco Varnier. Il giocatore raggiunge la sua nuova squadra, con la formula del prestito, essendo il suo cartellino proprietà dell'Atalanta. Ecco chi è il giocatore scelto dal club comasco. L'annuncio di Marco Varnier al Como Marco Varnier rinforza ufficialmente le fila del Como, in previsione del prossimo campionato cadetto. Il difensore, classe '98, proprietà dell'Atalanta, si unisce alla sua nuova squadra con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Como Calciomercato Alessandria, occhi su Morosini A insistere maggiormente per assicurarsi le prestazioni del trequartista, come riportato da GrigiOnline.com, sarebbe l'Alessandria , che sta provando a battere la concorrenza di Como e Ascoli .

Calciomercato, Bizoza 'vede' l'Italia: lo vogliono tre club di B Stando a 'Seriebnews.com', il mediano e mezz'ala classe '99 piace a tre società di Serie B: Lecce, Chievo e Como, con le prime due avanti rispetto al club lombardo fresco di promozione in cadetteria. ...

BNEWS | Calciomercato Como, cercasi bomber: spunta l’ostacolo per Cerri SerieBnews.com CALCIO FEMMINILE – Roberto Zambon nuovo assistente del direttore generale Roberto Giorgio Zambon, con l’incarico di Assistente Operativo del Direttore Generale, entra a far parte dello staff dirigenziale della società F.C. Como Women. Con una pluriennale esperienza nella ge ...

Como, vicino un terzino cipriota Le mani del Como su Nicholas Ioannou, terzino cipriota con esperienza nel calcio inglese. Cresciuto nelle giovanili del Manchester United,.

