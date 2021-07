Bonus televisione fino a 100 euro | nel decreto niente Isee ma serve il canone Rai

(Di sabato 3 luglio 2021) Tempo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ilsarà operativo. Assegno unico per i figli, domande sul sito Inps: importo, come richiederlo e a chi spettatv senza...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bonus televisione

QuiFinanza

Sono ammessi alanche gli over 75 esonerati dal canone. Il contributo è cumulabile con il vecchioda 50 euro per il decoder, 'il cui importo, ferme restando le previsioni del sopracitato ...... il primo riguarda ilrottamazione, il secondo la necessità di aggiornare la Road Map e la ...su un ritardo che mette in crisi gli spettatori che rischiano di non poter vedere più la...Tutto pronto per la partenza del nuovo bonus tv da 100 euro. Quello deciso con il decreto Sostegni in vista del passaggio alla nuova tecnologia digitale che avverrà gradualmente dal ...Tra le curiosità di Bonifazi c’è il frantoio di famiglia e la fidanzata influencer Angela Nasti. L’olandese è figlio di Pierre Van Hooijdonk: «Ho scelto il 17 come lui» ...