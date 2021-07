Berisha saluta la Spal: «È stato un piacere. Non vedo l’ora di iniziare col Torino» (Di sabato 3 luglio 2021) Il portiere Etrit Berisha ha salutato la Spal sui social e si è lanciato verso la sua nuova avventura al Torino Etrit Berisha è il nuovo portiere del Torino, dopo aver trascorso due anni alla Spal. E sui social, l’estremo difensore ha voluto salutare la squadra biancazzurra e la città di Ferrara. «Ferrara! È stato veramente un piacere essere dei vostri in questi 2 anni passati insieme, ho imparato tanto e ho dato tutto. In questa città mi avete fatto sentire come a casa…Adesso ricomincia il mio cammino con una nuova ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Il portiere Etrithato lasui social e si è lanciato verso la sua nuova avventura alEtritè il nuovo portiere del, dopo aver trascorso due anni alla. E sui social, l’estremo difensore ha volutore la squadra biancazzurra e la città di Ferrara. «Ferrara! Èveramente unessere dei vostri in questi 2 anni passati insieme, ho imparato tanto e ho dato tutto. In questa città mi avete fatto sentire come a casa…Adesso ricomincia il mio cammino con una nuova ...

Advertising

psb_original : Berisha saluta la SPAL: 'Mi avete fatto sentire come a casa' #SerieB - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Mirante saluta la Roma: 'E' stato un privilegio'. Ma per il Toro c'è solo Berisha - marinabeccuti : Mirante saluta la Roma: 'E' stato un privilegio'. Ma per il Toro c'è solo Berisha - Torinogranatait : Mirante saluta la Roma: 'E' stato un privilegio'. Ma per il Toro c'è solo Berisha - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Berisha sta facendo le visite col #Torino: chi sarà il portiere titolare e chi il vice per Juric ? -