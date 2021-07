Belen mostra il suo “paradiso”

Leggi su solodonna

(Di sabato 3 luglio 2021)Rodriguez si trova in un piccolo e non troppo conosciuto luogo edenico, che lei stessa dice essere la sua “Idea di”.Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono goduti delle rilassanti settimane in un bellissimo luogo sul Lago di Como. Con loro, anche la mamma e il papà die Santiago. Un bel modo per attendere e prepararsi al meglio, in quella che è la “nuova&rdquo Articolo completo: dal blog SoloDonna