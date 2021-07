Allenatore PSV: «Credo che Dumfries non giocherà più qui» (Di sabato 3 luglio 2021) L’Allenatore del Psv, Schmidt ha praticamente confermato l’imminente addio di Dumfries, sul quale ci sarebbe anche l’Inter Parole che sanno molto d’addio quelle dell’Allenatore del Psv Schmidt. Il tecnico, intervistato dal quotidiano olandese De Telegraaf, ha parlato delle probabili cessione del suo club, tra i quali Dumfries e Malen. «Conterò ancora su entrambi per il preliminare di Champions League contro il Galatasaray? Staremo a vedere, ma mi aspetto che non tornino nel centro sportivo di De Herdgang». Schmidt ha poi proseguito: «Se non effettuano un trasferimento, dovremo esaminare nuovamente la situazione. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) L’del Psv, Schmidt ha praticamente confermato l’imminente addio di, sul quale ci sarebbe anche l’Inter Parole che sanno molto d’addio quelle dell’del Psv Schmidt. Il tecnico, intervistato dal quotidiano olandese De Telegraaf, ha parlato delle probabili cessione del suo club, tra i qualie Malen. «Conterò ancora su entrambi per il preliminare di Champions League contro il Galatasaray? Staremo a vedere, ma mi aspetto che non tornino nel centro sportivo di De Herdgang». Schmidt ha poi proseguito: «Se non effettuano un trasferimento, dovremo esaminare nuovamente la situazione. ...

Allenatore PSV: «Credo che Dumfries non giocherà più qui» Calcio News 24 Inter, novità per Dumfries: il PSV lo ha “ufficiosamente” salutato in anticipo Denzel Dumfries è stato uno dei migliori dell’Olanda all’Europeo. Ora è seguito da molte squadre, tra cui l’Inter. Il PSV Eindhoven lo ha praticamente salutato con le paro ...

All. Psv: “Dumfries? Non credo giocherà più qui. Già la scorsa stagione…” " Se non ci sarà un trasferimento, esamineremo la cosa. Questo vale per Dumfries e Malen, ma anche per Cody Gakpo. Si uniranno a noi solo più tardi e ora dovranno mantenersi in forma individualmente.

