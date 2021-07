Tim, accordo con Federvini per favorire l’innovazione nel settore vinicolo (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – TIM e Federvini hanno siglato un importante accordo di collaborazione per favorire l’adozione di soluzioni digitali rivolte alle imprese del comparto vini, spiriti e aceti. L’accordo, siglato dal Responsabile Sales Small Business Centro di TIM Mauro Manzuoli e dal Direttore della Federvini Vittorio Cino, ha l’obiettivo di supportare le imprese associate nel percorso di trasformazione digitale attraverso l’adozione di servizi e piattaforme tecnologiche di nuova generazione in grado di rispondere alle rinnovate esigenze del settore. L’intesa consentirà di sostenere lo sviluppo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – TIM ehanno siglato un importantedi collaborazione perl’adozione di soluzioni digitali rivolte alle imprese del comparto vini, spiriti e aceti. L’, siglato dal Responsabile Sales Small Business Centro di TIM Mauro Manzuoli e dal Direttore dellaVittorio Cino, ha l’obiettivo di supportare le imprese associate nel percorso di trasformazione digitale attraverso l’adozione di servizi e piattaforme tecnologiche di nuova generazione in grado di rispondere alle rinnovate esigenze del. L’intesa consentirà di sostenere lo sviluppo ...

