Spalletti | prime parole | «Non vedo l’ora di conoscere la città»

(Di venerdì 2 luglio 2021) Il nuovo allenatore del Napoli Lucianoha voluto rivolgere un primo saluto al suo nuovo pubblico Lucianoha voluto subito salutare i suoi nuovi tifosi, durante il suo primo giorno inda allenatore del Napoli. Ecco le sue, riprese da Sportitalia: «Cosa dire? Io direi ai tifosi ‘Forza Napoli’ e come dicono loro…sarò con te! Sono felicissimo ed onoratissimo di essere il nuovo allenatore del Napoli, metterò tutto me stesso a disposizione per il bene del Napoli perché amo questa professione, ho amato ledove ho lavorato e penso che la felicità sia diversa, dipende ...

Spalletti arrivato oggi: "Napoli è un contesto stimolante sotto ogni punto di vista". De Laurentiis: "C'è grande ottimismo, benvenuto a casa"