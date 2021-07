Rosa Perrotta 'circondata da maschietti': svelati sesso e nome del figlio (Di venerdì 2 luglio 2021) Da tempo i suoi follower scommettevano sul sesso del nascituro. Adesso, chi ha vinto, potrà passare all'incasso. Rosa Perrotta ha svelato che il secondo figlio sarà ancora un maschio e che verrà ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 luglio 2021) Da tempo i suoi follower scommettevano suldel nascituro. Adesso, chi ha vinto, potrà passare all'incasso.ha svelato che il secondosarà ancora un maschio e che verrà ...

pairsonnalitesF : Rosa Perrotta, sesso e nome del secondo figlio: “Quote rosa in minoranza”: ... vivono allo stesso modo. Nelle ultim… - ohmyyblanchett : ma veramente Rosa Perrotta ha scelto Mario Achille come nome per il secondo figlio? Ma che cazzo é?????????????? - Novella_2000 : Rosa Perrotta rivela il sesso e il nome del suo secondo figlio (VIDEO) - PasqualeMarro : #RosaPerrotta incinta svela il sesso e il nome del suo secondo figlio - ReTwitStorm_ita : L’ex UeD #Svela #Sesso e nome del #Secondo #Figlio con l’#Aiuto del #Primogenito: “Sono il #Fratello di Mario Achil… -