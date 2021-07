Rob Lowe | “le scene di sesso con Demi Moore erano noiose”

(Di venerdì 2 luglio 2021) È uscito trentacinque anni fa la commedia “A proposito della notte scorsa“, con Robprotagonisti e, con il regista all’epoca esordiente, Edward Zwick. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’opera teatrale di David Mamet “Sexual Perversity in Chicago“. Nel 2014, poi, è stato prodotto anche un remake intitolato “About Last Night“, diretto da Steve Pink. Zwick, successivamente, ha anche diretto altre pellicole di successo come “Vento di passioni” (1994) e “L’ultimo samurai” (2003). Inoltre, nel 1999 ha vinto l’Oscar al miglior film come produttore di “Shakespeare in Love” (1998). Le dichiarazioni di Rob ...

Trentacinque anni fa i compagni del Brat Packe Demi Moore hanno messo a nudo le loro anime, e non solo, nella commedia A proposito della notte scorsa... .ha però definito le scene di sesso con Demi Moore molto noiose . A proposito ...and Jodie Foster starred in the 1984 big screen adaptation directed by Tony Richardson. The Veritas partners have a host of other irons in the fire, Jaysen assured. There is plenty of ...Rob Lowe ha spiegato che le scene di sesso che è stato chiamato a interpretare nell'hit A proposito della notte scorsa... erano molto tecniche e noiose nonostante la presenza dell'amica Demi Moore, Tr ...Su Yahoo Entertainment, Rob Lowe ha parlato delle scene di sesso tra lui e Demi Moore nel film "A proposito della notte scorsa" (di Zwick), ...