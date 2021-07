Piacenza | Comando Generale | “Non ci sono sconti per nessuno Chi sbaglia | paga”

(Di venerdì 2 luglio 2021) In relazione alla sentenza di condanna di primo grado emessa oggi dal Tribunale dinei confronti dei militari già effettivi alla Stazione diLevante, l’Arma dei Carabinieri esprime ancora una volta il proprio dolore su una vicenda molto grave poiché è inaccettabile che i carabinieri possano tenere comportamenti di gravità inaudita e ledere gli interessi dei cittadini. Con responsabilità accertata, non ci sarannoper. Chipagherà oltre che sul piano penale, anche su quello civile (anche con risarcimento dei danni economici) e disciplinare. Tutti i militari a ...

Un carabiniere di Salemi, Daniele Spagnolo, è stato condannato per le violenze commesse a, in quella che è stata definita la 'caserma degli orrori'. Con Spagnolo, che ha avuto la ...di. ...... portandosi aldella classifica generale che ieri vedeva in testa Vittoria Guazzini e ... 'Non ci saranno sconti per nessuno' La tua pubblicità qui Invia segnalazioni Radio Sound24 ...Quattro dei 5 militari, accusati a vario titolo di spaccio, corruzione, droga e tortura, hanno scelto il rito abbreviato.Sono stati condannati i 5 carabinieri della Caserma Levante di Piacenza per le torture, le violenze, i traffici di droga, le estorsioni e rapine. Pene dai 3 ai 12 anni ...