Negativa Broadcom su accusa di monopolio da parte di FTC

(Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – Si muove al ribasso la società tech statunitense con i prezzi allineati a 463,8 per una discesa dell’1,24%. A pesare sull’andamento diè l’dadella Federal Trade Commission (l’agenzia governativa che tutela i consumatori) di aver creato un “illegale nel mercato dei componenti a semiconduttore utilizzati per fornire servizi televisivi e Internet a banda larga attraverso accordi esclusivi e comportamenti correlati”.è un monopolista nella vendita di tre tipi di componenti a semiconduttore utilizzati nei dispositivi che forniscono servizi televisivi e ...

è un monopolista nella vendita di tre tipi di componenti a semiconduttore utilizzati nei dispositivi che forniscono servizi televisivi e Internet a banda larga, secondo la denuncia della FTC.