L’ultima furbizia dei big tech | cloud on the rocks

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 2 luglio 2021) La scelta di Facebook di costruire il suo nuovo data-center nella città costiera di Luleå, nell’estremo nord della Svezia, non è azzardata. Lontana dai centri economici e amministrativi del paese e diversa dallo scenario tipico della Silicon Valley, la fredda regione di Norrbotten offre alla compagnia di Mark Zuckerberg uno scenario perfetto per combinare risparmio, fiscalità agevolata e sostenibilità, parola chiave anche per i giganti della tecnologia. In funzione dal 2014 e completato solo quest’anno, il centro di archiviazione, elaborazione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.