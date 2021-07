La profezia di Fabio Gallo | “Dissi io all’Atalanta di prendere assolutamente Pessina”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 2 luglio 2021) Adesso l’hanno scoperto tutti ma lui, l’allenatore che dalla Serie C l’ha lanciato verso la Serie A, non ha mai avuto dubbi. Alla vigilia di Italia-Belgio giriamo la palla a, per parlare soprattutto del suo ‘pupillo’ Matteo, cha ha allenato al Como, allo Spezia: “Per me non è una novità, anzi. La sorpresa era la non convocazione, io pensavo che la meritasse come poi ha dimostrato. Che cosa vuol dire tutto questo? Che l’Atalanta si trova un tesoro clamoroso. Gliel’ho fattoio… Ricordo benissimo, lo cercava anche il Sassuolo col suo ds Angelotti, ma ho detto a Sartori: prendilo subito, questo è ...