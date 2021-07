Immissioni in ruolo docenti 2021: manca ancora il contingente, quando assegnare i posti accantonati, la ripartizione tra le graduatorie (Di venerdì 2 luglio 2021) Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2021/22: alcuni Uffici Scolastici hanno già avviato le operazioni su Istanze online, con la convocazione per la scelta della provincia /classe di concorso. Ma - come più volte ribadito - i docenti coinvolti sono in numero superiore rispetto alle probabili effettive assunzioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 luglio 2021)inanno scolastico/22: alcuni Uffici Scolastici hanno già avviato le operazioni su Istanze online, con la convocazione per la scelta della provincia /classe di concorso. Ma - come più volte ribadito - icoinvolti sono in numero superiore rispetto alle probabili effettive assunzioni. L'articolo .

