Green Pass da record: 250 milioni di certificati in un giorno (Di venerdì 2 luglio 2021) Roberto Viola, direttore generale di Dg Connect, ha confermato l’intenzione di arrivare entro fine 2021 a una Carta dei Diritti digitali che garantisca quelli fondamentali e inviolabili. Iniziando dalla privacy Leggi su repubblica (Di venerdì 2 luglio 2021) Roberto Viola, direttore generale di Dg Connect, ha confermato l’intenzione di arrivare entro fine 2021 a una Carta dei Diritti digitali che garantisca quelli fondamentali e inviolabili. Iniziando dalla privacy

Advertising

borghi_claudio : Importante aggiornamento sull'errore di traduzione del regolamento green pass. Stiamo anche indagando sulle modalit… - Agenzia_Ansa : La corsa dell'Europa per salvare l'estate taglia il traguardo. E' tutto pronto per l'esordio del green pass Covid.… - Corriere : Green pass, al check-in i tempi si allungano del 500%: caos e code - Gattosciolto1 : @LucaBellinzona Certo il green pass sul cellulare protegge da un virus di 120 milionesimi di millimetro. Fossi in t… - manfredi43 : Ho completato il ciclo vaccinale il 3 marzo. Non Ho ricevuto nessun codice per scaricare il Green Pass. Ho inviato… -