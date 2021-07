Gattuso risponde a Commisso: «E’ stato lui a volere la clausola di riservatezza» (Di venerdì 2 luglio 2021) Gennaro Gattuso risponde a Rocco Commisso. Il tecnico è stato allenatore della Fiorentina per 23 giorni, poi la rottura. Ieri il presidente della viola, durante la presentazione di Vincenzo Italiano, è tornato sul divorzio tirando in ballo la clausola di riservatezza. Ha detto: «Gattuso? Se i suoi legali danno l’ok, togliamo la clausola di riservatezza e raccontiamo». Non si è lasciata attendere la risposta di Ringhio, affidata all’Ansa. «Ho letto quest’oggi le parole del presidente Commisso. Le sue parole mi hanno ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 luglio 2021) Gennaroa Rocco. Il tecnico èallenatore della Fiorentina per 23 giorni, poi la rottura. Ieri il presidente della viola, durante la presentazione di Vincenzo Italiano, è tornato sul divorzio tirando in ballo ladi. Ha detto: «? Se i suoi legali danno l’ok, togliamo ladie raccontiamo». Non si è lasciata attendere la risposta di Ringhio, affidata all’Ansa. «Ho letto quest’oggi le parole del presidente. Le sue parole mi hanno ...

