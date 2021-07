Funivia Mottarone, gli indagati salgono a 14 (Di venerdì 2 luglio 2021) Si allarga l'inchiesta sull' incidente della Funivia del Mottarone che ha causato la morte di 14 persone il 23 maggio scorso. Si aggiungono altri undici indagati ai tre fermati Luigi Nerini , ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Si allarga l'inchiesta sull' incidente delladelche ha causato la morte di 14 persone il 23 maggio scorso. Si aggiungono altri undiciai tre fermati Luigi Nerini , ...

Advertising

Gazzettino : Mottarone, altri 11 indagati per l'incidente alla funivia che ha causato 14 morti: c'è anche il vertice della Leitn… - Affaritaliani : Funivia Mottarone, l'inchiesta si allarga ad altri 11 indagati - nuovasocieta : Mottarone, altri undici indagati per la strage della funivia - Italia_Notizie : Funivia del Mottarone: per il disastro salgono a 12 gli indagati dai pm - giornaleradiofm : Approfondimenti: Mottarone: si allarga inchiesta, altri undici indagati: (ANSA) - TORINO, 02 LUG - Si allarga l'inc… -