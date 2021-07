**Europei: azzurri con Chiellini e Chiesa dal 1', nel Belgio c'è De Bruyne non Hazard** (Di venerdì 2 luglio 2021) Monaco, 2 lug. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni di Italia e Belgio, in campo a Monaco di Baviera alle 21 nel quarto di finale dei campionati europei. Roberto Martinez recupera De Bruyne ma non Eden Hazard, sostituito da Doku, mentre Roberto Mancini sceglie Chiellini e Chiesa al posto di Acerbi e Berardi. Questi gli 11 iniziali: Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen, Meunier, Tielemans, Witsel, T.Hazard; De Bruyne, Doku; Lukaku. ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Monaco, 2 lug. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni di Italia e, in campo a Monaco di Baviera alle 21 nel quarto di finale dei campionati europei. Roberto Martinez recupera Dema non Eden Hazard, sostituito da Doku, mentre Roberto Mancini sceglieal posto di Acerbi e Berardi. Questi gli 11 iniziali:(3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen, Meunier, Tielemans, Witsel, T.Hazard; De, Doku; Lukaku. ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci,, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; ...

