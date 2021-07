Euro 2020, Merkel bacchetta Johnson: “Troppi spettatori a Wembley” (Di venerdì 2 luglio 2021) “Il governo britannico prenderà le sue decisioni, ma sono preoccupata e scettica sul fatto che sia una cosa positiva e non un po’ eccessiva”. La cancelliere tedesca Angela Merkel si è espressa così sul piano di Londra di aumentare il numero degli spettatori per le semifinali e la finale di Euro 2020 a Wembley nonostante i timori legati alla variante delta. Nel suo incontro di oggi a Chequers con il Premier britannico Boris Johnson, Merkel non ha esitato a sottolineare che alle partite disputate a Monaco sono stati venduti molti meno biglietti. A Wembley ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 luglio 2021) “Il governo britannico prenderà le sue decisioni, ma sono preoccupata e scettica sul fatto che sia una cosa positiva e non un po’ eccessiva”. La cancelliere tedesca Angelasi è espressa così sul piano di Londra di aumentare il numero degliper le semifinali e la finale dinonostante i timori legati alla variante delta. Nel suo incontro di oggi a Chequers con il Premier britannico Borisnon ha esitato a sottolineare che alle partite disputate a Monaco sono stati venduti molti meno biglietti. A...

Advertising

repubblica : Euro 2020, contro gli azzurri in ginocchio spunta il murale di Casapound stile 'ventennio' - Eurosport_IT : In Francia non si arrendono: raccolte 240 mila firme per rigocare il match con la Svizzera ???????????? #Euro2020 |… - SquawkaNews : Italy XI: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinnazola; Jorginho, Barella, Verratti; Chiesa, Insigne, Imm… - Mediagol : EURO 2020, LIVE Belgio-Italia: segui la diretta della sfida di Monaco di Baviera - ComparisonatorE : ????EURO??2020(1)?? BELGIUM ????vs???? ITALY STATS?? Via #Comparisonator ???????? -