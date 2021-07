Covid Gb, boom contagi variante Delta: +74% in una settimana (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono 27.125 oggi i nuovi contagi da coronavirus nel Regno Unito, alle prese con la variante Delta. Si sono registrati altri 27 decessi a causa della pandemia. Lo riporta la Bbc dopo che ieri erano ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono 27.125 oggi i nuovida coronavirus nel Regno Unito, alle prese con la. Si sono registrati altri 27 decessi a causa della pandemia. Lo riporta la Bbc dopo che ieri erano ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid boom Covid Gb, boom contagi variante Delta: +74% in una settimana Nel Regno Unito più di 45 milioni di persone - circa l'85% degli adulti - hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti - Covid e più di 33 milioni di persone hanno completato la vaccinazione. 2 ...

Covid: 'alto rischio' in Spagna, boom contagi tra i giovani La diffusione del Covid evolve negativamente in Spagna, ora di nuovo in situazione epidemiologica di alto rischio principalmente per l'esplosione di contagi tra gli under 30. Nel nord del Paese chiudono bar e ...

Boom di startup agrifood sostenibili nell’anno del Covid Il Sole 24 ORE Saldi al via dal 3 luglio, i commercianti: c'è voglia di acquisti Roma, 2 lug. (askanews) - Al via ufficialmente dal 3 luglio i saldi estivi in tutta Italia ma con qualche eccezione. La Sicilia ha anticipato al primo luglio, la Puglia ha deciso di posticipare al 24 ...

Povertà, Caritas Reggio Emilia: aumentano gli italiani, è boom di giovani La Caritas diocesana di Reggio Emilia e Guastalla ha pubblicato i rapporti 2020: aumentano i senza dimora e si riduce drasticamente la componente femminile. “Ripartire da ascolto, solidarietà, mense d ...

