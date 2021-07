Coppa Italia a Mediaset, caos in RAI: «Inqualificabile comportamento» (Di sabato 3 luglio 2021) Il sindacato dei giornalisti Rai (Usigrai) tuona dopo la perdita dei diritti della Coppa Italia da parte della società di Viale Mazzini Il sindacato dei giornalisti Rai (Usigrai) tuona contro l’azienda dopo la notizia del passaggio dei diritti della Coppa Italia a Mediaset. Il duro comunicato. «È Inqualificabile il comportamento della Rai che ha negato il diritto della redazione di Rai Sport di leggere un comunicato sindacale durante la trasmissione Dribbling europei. La lettura del comunicato è un diritto sancito dal contratto di lavoro. Ancor più grave il fatto che la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Il sindacato dei giornalisti Rai (Usigrai) tuona dopo la perdita dei diritti dellada parte della società di Viale Mazzini Il sindacato dei giornalisti Rai (Usigrai) tuona contro l’azienda dopo la notizia del passaggio dei diritti della. Il duro comunicato. «Èildella Rai che ha negato il diritto della redazione di Rai Sport di leggere un comunicato sindacale durante la trasmissione Dribbling europei. La lettura del comunicato è un diritto sancito dal contratto di lavoro. Ancor più grave il fatto che la ...

