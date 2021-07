Controlli Arpat pozzi a uso domestico | si estende l’attività di monitoraggio in Toscana

(Di venerdì 2 luglio 2021) Sila campagna diper il controllo e ildelle acque all’interno dia usoin tutte le aree potenzialmente interessate dalla contaminazione da materiali dannosi. Oltre alle aree limitrofe alla SR 429, per le quali è stato attivato il numero verde 800 800 400 al quale rivolgersi per richiedere le analisi, l’assessore all’ambiente Monia Monni ha incontrato i sindaci toscani per illustrare. “Ho chiesto ad– spiega Monni -, che ringrazio nuovamente per la disponibilità e professionalità che mette a servizio dei ...

... Brenda Barnini, ha fatto il punto della situazione dopo avere incontrato l'assessora regionale Monia Monni per gli aggiornamenti sul piano diin collaborazione con. Sulla strada ...... il confronto sul piano direalizzato in collaborazione consulla vicenda Keu. Hanno partecipato i sindaci dei Comuni di Empoli e Montaione nel Fiorentino, Peccioli, Pisa, Pontedera, ...Si estende la campagna di Arpat per il controllo e il monitoraggio delle acque all’interno di pozzi a uso domestico in tutte le aree potenzialmente ...Nello specifico, sulla SR 429, già la prossima settimana sono previste altre indagini lungo tutto il percorso del lotto V, per caratterizzare tutto il rilevato Keu inquinamento Sr429 ...