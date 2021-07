Come si salva una mummia (e come rinasce un Museo) (Di venerdì 2 luglio 2021) Il 21 giugno, presso il Policlinico di Milano, un team di esperti ha effettuato la tac sul corpo della mummia conservato dal 1885 presso il Civico Museo Archeologico di Bergamo. Dopo i lavori di restauro, sia della mummia che del Museo, per Bergamo si apre una nuova stagione museale alla scoperta dell’Egitto Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 2 luglio 2021) Il 21 giugno, presso il Policlinico di Milano, un team di esperti ha effettuato la tac sul corpo dellaconservato dal 1885 presso il CivicoArcheologico di Bergamo. Dopo i lavori di restauro, sia dellache del, per Bergamo si apre una nuova stagione museale alla scoperta dell’Egitto

Advertising

antonsquillante : @borghi_claudio @Radio24_news come tanti media mainstream oramai è inascoltabile …. Solo @LaZanzaraR24 si salva perché almeno è divertente … - CitriniEmma : @charliecarla Beh per collaborare con una incapace occorre essere almeno incapace come lei o di più. Quando non si… - TTD_E : @Raspy_ps @AirDokkan Importa poco, non è la cosa principale del pg. Se mi salva sarà come il 3 eva =) - thereyou_are : @paneincassetta_ No per me la trilogia di Thor non mi è piaciuta, si salva Ragnarok perché è bello, ma non lo amo c… - zagor70 : NON SE NE SALVA UNO... COME DICEVA UN MEMBRO DELLA BANDA DELLA UNO BIANCA (POLIZIA DI STATO): 'IL PIÙ PULITO DI NOI… -

Ultime Notizie dalla rete : Come salva Oroscopo Paolo Fox domani 3 luglio 2021: stelle del fine settimana In ogni caso l'amore salva: Venere e Marte favorevoli indicano voglia di amare, ma anche il favore ... Nel lavoro sei stressato , e potresti non tollerare più alcune situazioni, come pure non le ...

#ilMoliseacasatua: il contest fotografico per scoprire le bellezze della regione Il Molise come meta ideale per trascorrere le vacanze del 2021, lontano dal caos delle grandi città ... clicca qui per iscriverti Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il ...

Aerei, ecco come funzionerà il fondo biglietti salva Alitalia Il Sole 24 ORE Come si salva una mummia (e come rinasce un Museo) Il 21 giugno, presso il Policlinico di Milano, un team di esperti ha effettuato la tac sul corpo della mummia conservato dal 1885 presso il Civico Museo Archeologico di Bergamo. Dopo i lavori di resta ...

Abbandonato appena nato perché senza arti: ora è un'icona del ballo Le anomalie cranio-facciali della sindrome di Hanhart sono le seguenti: Anche gli arti sono contrassegnati da gravissimi difetti: parliamo di ipoplasie di grado variabile caratterizzate dall’assenza d ...

In ogni caso l'amore: Venere e Marte favorevoli indicano voglia di amare, ma anche il favore ... Nel lavoro sei stressato , e potresti non tollerare più alcune situazioni,pure non le ...Il Molisemeta ideale per trascorrere le vacanze del 2021, lontano dal caos delle grandi città ... clicca qui per iscriverti Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui eil ...Il 21 giugno, presso il Policlinico di Milano, un team di esperti ha effettuato la tac sul corpo della mummia conservato dal 1885 presso il Civico Museo Archeologico di Bergamo. Dopo i lavori di resta ...Le anomalie cranio-facciali della sindrome di Hanhart sono le seguenti: Anche gli arti sono contrassegnati da gravissimi difetti: parliamo di ipoplasie di grado variabile caratterizzate dall’assenza d ...