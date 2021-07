Azzurri in ginocchio, murale col giocatore che fa il saluto romano. “Resta in piedi, Italia” (Di venerdì 2 luglio 2021) La querelle sull’Italia in ginocchio o in piedi sconfina anche nella street art. La notte scorsa a Roma attivisti del Blocco Studentesco, il movimento scolastico di CasaPound, hanno infatti modificato il murales dell’artista Harry Greb sostituendo il giocatore azzurro inginocchiato per il Black Lives Matter con il manifesto dei Mondiali di Italia ’34. Il murale del Blocco studentesco sostituisce quello di Harry Greb Il manifesto rappresenta un calciatore in piedi che fa il saluto romano. Ad accompagnare l’immagine anche la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 luglio 2021) La querelle sull’ino insconfina anche nella street art. La notte scorsa a Roma attivisti del Blocco Studentesco, il movimento scolastico di CasaPound, hanno infatti modificato ils dell’artista Harry Greb sostituendo ilazzurro inginocchiato per il Black Lives Matter con il manifesto dei Mondiali di’34. Ildel Blocco studentesco sostituisce quello di Harry Greb Il manifesto rappresenta un calciatore inche fa il. Ad accompagnare l’immagine anche la ...

