Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2021: scadenze, guide, chi può presentare la domanda (Di venerdì 2 luglio 2021) Al via le operazioni per le Assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni dei docenti per l'anno scolastico 2021/22. Chi sono i docenti interessati, le date per la presentazione della domanda, le guide per non sbagliare la compilazione. L'articolo .

