Vinci Casa giovedì 01 luglio 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di giovedì 1 luglio 2021) Vinci Casa giovedì 01 luglio 2021. L’estrazione di giovedì 01/07/2021 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021)01. L’estrazione di01/07/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live ...

Advertising

italiaserait : Vinci Casa giovedì 01 luglio 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi - _m3dvsa_ : Su #xhaka c era un rigore grosso come una casa al 75' #SUITUR, arbitrata da #Vincic:mi auguro che non cerchi di sup… - _4reF : @VaneJuice Quindi se sbraiti sugli spalti vinci una vacanza a tua scelta e i biglietti per i quarti di finale mentr… - AdolfoSalsi : Vi siete visti talmente spesso in tv che ormai con Scanzi andate anche nella stessa pizzeria.... Lo inviti qualche… - Antonio61805780 : #TemptationIsland comunque non è vero che non porta i soldi a casa, una volta ha vinto 10 € con il gratta e vinci -