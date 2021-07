Un Posto al Sole, trama 1° luglio: il gesto di Filippo (Di giovedì 1 luglio 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole 1° luglio con il ritorno di Rossella e il gesto di Sartori dall'ospedale. Che cosa sta per succedere a Palazzo Palladini? Filippo scappa dall'ospedale Nuova puntata Un Posto al Sole oggi 1° luglio con alcune mosse che potranno portarci per mano verso le prossime trame. Prima di tutto abbiamo visto Palladini che, stanco di essere umiliato e non ascoltato, ha bussato alla porta di Niko Poggi per chiedere una collaborazione legale. Alberto non vuole più essere la pedina di nessuno e questa volta Poggi dovrà farlo vincere a ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 1 luglio 2021) Anticipazioni Unal1°con il ritorno di Rossella e ildi Sartori dall'ospedale. Che cosa sta per succedere a Palazzo Palladini?scappa dall'ospedale Nuova puntata Unaloggi 1°con alcune mosse che potranno portarci per mano verso le prossime trame. Prima di tutto abbiamo visto Palladini che, stanco di essere umiliato e non ascoltato, ha bussato alla porta di Niko Poggi per chiedere una collaborazione legale. Alberto non vuole più essere la pedina di nessuno e questa volta Poggi dovrà farlo vincere a ...

