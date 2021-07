Tuba Buyukustun | chi è la protagonista di Brave and Beautiful

(Di giovedì 1 luglio 2021), chi è ladella nuova serie tv in onda su Canale 5and: tutto su di lei., attricedella nuova serie tvand(via social)andè una serie tv turca andata in onda nel Paese d’origine tra il 2016 ed il 2017. Le prime puntate andranno in onda in Italia su Canale 5 a partire dal 5 luglio dalle 14:55 o in replica su Mediaset Play Infinity. I due protagonisti della serie sono K?vanç Tatl?tu? e ...

Ultime Notizie dalla rete : Tuba Buyukustun

Vesuvius.it

L'unica cosa di cui non aveva tenuto conto era che si sarebbe innamorato di Sühan Korluda (), la bellissima figlia dell'uomo che crede abbia ucciso suo padre. Il cast Devrim ...Il primo incontro tra Cesur Alemdarolu (Kvanç Tatltu) e Sühan Korluda (Büyüküstün), i protagonisti di Brave and Beautiful , sarà tutt'altro che romantico, visto che la ragazza rischierà di morire. Vediamo dunque in che maniera prenderà il via la nuova telenovela ...Da lunedì 5 luglio, Canale5 propone una nuova soap turca. Brave and Beautiful, titolo originale Cesur ve Güzel, con Kivanc Tatlitug e Tuba Buyukustun ...Tutti pazzi per le soap turche, i dizi! Ora ci sono 'Mr - Wrong - Lezioni d'Amore' e 'Love is in the Air', ma quando la storia d'amore con Ozge Gurel e Can Yaman giungerà al termine, ce ne sarà subito ...