Temptation Island, nella seconda puntata anche un falò di confronto anticipato? (Di giovedì 1 luglio 2021) Due occhi che fissano la telecamera per alcuni secondi interminabili e il conduttore che annuncia: "Ste, ho una comunicazione per te, ti aspetto al falò". Gli occhi, come avrete capito, sono quelli di Stefano Socionovo, il fidanzato di Claudia Venturini, la prima coppia annunciata per l'edizione 2021 di Temptation Island. Dunque i due ragazzi marchigiani saranno ancora grandi protagonisti nel corso del nuovo appuntamento di lunedì sera, scelto come nuovo giorno di programmazione da qui al termine del programma. Di seguito le anticipazioni sulla seconda puntata di Temptation

