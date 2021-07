Oro: in rialzo a 1.777 dollari l'oncia (Di giovedì 1 luglio 2021) Avvio di giornata in rialzo per le quotazioni dell'oro: il lingotto con consegna immediata sale dello 0,4% a quota 1.777 dollari l'oncia. L'oro avvia così il mese in rialzo dopo i netti cali di giugno ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) Avvio di giornata inper le quotazioni dell'oro: il lingotto con consegna immediata sale dello 0,4% a quota 1.777l'. L'oro avvia così il mese indopo i netti cali di giugno ...

Ftse Mib: ENI, Saipem e Stellantis sorvegliati speciali Petrolio: chiusura in rialzo anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 73,45 dollari, in progresso dello 0,62%. Previsto in giornata il meeting in videoconferenza dell'OPEC. Wall Street: conclusione ...

Previsioni Prezzo Oro: Si Chiude un Giugno Fortemente Ribassista, Attenzione a Cali Sotto i 1750$ L'oro chiude il mese di Giugno 2021 in forte debolezza, con un ampio calo mensile che potrebbe continuare se il prezzo scenderà sotto i 1750$.

