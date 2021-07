Notizie dal Forex 1 luglio 2021 (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro ripiega nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1876 dollari, con il nuovo supporto visto a 1,1817. Aumenta la fiducia dei consumatori americani, nel mese di giugno, che ha segnalato un rialzo dell’indice a 127,3 punti. USD/YEN Il biglietto verde si apprezza nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 111,39, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 112,32. In calo, oltre le attese, la produzione delle fabbriche giapponesi a maggio, che è scesa del 5,9%. GBP/USD La sterlina ripiega ancora nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3810 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all’area ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro ripiega nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1876 dollari, con il nuovo supporto visto a 1,1817. Aumenta la fiducia dei consumatori americani, nel mese di giugno, che ha segnalato un rialzo dell’indice a 127,3 punti. USD/YEN Il biglietto verde si apprezza nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 111,39, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 112,32. In calo, oltre le attese, la produzione delle fabbriche giapponesi a maggio, che è scesa del 5,9%. GBP/USD La sterlina ripiega ancora nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3810 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all’area ...

