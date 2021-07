Juve | Cherubini | ' Ronaldo? Nessun segnale da parte sua di andarsene

(Di giovedì 1 luglio 2021) "? Non c'e' statodasua per quanto riguarda un trasferimento.in questo senso ne' dasua ne' della- cosi' il Football Director dellantus ...

- juventusfc : ?? Agnelli: «Per quanto riguarda #Cherubini: è un punto di orgoglio della società. E' il primo manager ad alto livel… - juventusfc : ?? Cherubini: «Con #Allegri abbiamo già condiviso diverse strategie. C'è grande sintonia e confronto. Ho trovato un… - _Morik92_ : Punti chiave conferenza #Juve #Agnelli: 'Volontà di dialogo con la Uefa, non abbiamo paura delle minacce. Con Cefe…

Nessun segnale in questo senso ne' da parte sua ne' della- cosi' il Football Director della Juventus Federicoalla conferenza stampa di presentazione della nuova organizzazione per l'...e' un nostro orgoglio, e' qui da dieci anni ed e' stato formato in casa". 1 luglio 2021"Siamo contentissimi che dopo periodo di riposo si aggreghera' alla squadra" (ANSA) ...'Maurizio Arrivabene e' ben noto. Presentarlo e' riduttivo, il suo curriculum di grandi responsabilita' parla da solo - cosi' Andrea ...