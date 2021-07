Il pranzo è servito, colpo di scena durante la prima puntata | Flavio Insinna senza parole (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ iniziato con grande sorpresa il nuovo programma televisivo targato Rai: alla conduzione, c’è il bravissimo Flavio Insinna. Ecco cos’è accaduto. Il palinsesto ha infatti deciso di trasmettere una nuovissima trasmissione nel corso della stagione estiva. Sarà infatti proprio Insinna a prendere le redini di questa splendida avventura. Il 28 giugno 2021, è così andata in onda la prima puntata alle ore 14: si tratta di un vero e proprio remake della storica trasmissione presentata in passato da Corrado. Per questo, il programma ha avuto inizio con la messa in onda di un filmato d’epoca. Imprevisto a ‘Il ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ iniziato con grande sorpresa il nuovo programma televisivo targato Rai: alla conduzione, c’è il bravissimo. Ecco cos’è accaduto. Il palinsesto ha infatti deciso di trasmettere una nuovissima trasmissione nel corso della stagione estiva. Sarà infatti proprioa prendere le redini di questa splendida avventura. Il 28 giugno 2021, è così andata in onda laalle ore 14: si tratta di un vero e proprio remake della storica trasmissione presentata in passato da Corrado. Per questo, il programma ha avuto inizio con la messa in onda di un filmato d’epoca. Imprevisto a ‘Il ...

Advertising

Raiofficialnews : ??? Torna su @RaiUno uno dei quiz show più amati della tv italiana degli anni Ottanta: #IlPranzoèServito, dal… - Lagunaparty : RT @fanpage: #IlPranzoeServito è tornato. - Lagunaparty : RT @FanFerrante: Immagine per chi critica il Pranzo è servito e non ricorda l'anno scorso. #ascoltitv @RadioSoap2 @DiTeleblog - Lagunaparty : RT @mestessmedesima: Musichetta de 'Il pranzo è servito' e torno indietro con un flash di 25 anni almeno.... - Lagunaparty : RT @simopog1: Tra poco una nuova puntata de' il pranzo è servito '. Grazie ad un bravissimo Flavio per averlo riportato in auge. A mio avv… -