Il caos tra Grillo e Conte rappresentato dalla confusione mentale di Toninelli

(Di giovedì 1 luglio 2021) Per Danilo, che pochi giorni fa li definiva "la coppia migliore che la politica possa avere", dev'essere difficile accettare lo strappo tra Giuseppee Beppe. "Ci dispiace infinitamente per la sofferenza e lo sgomento", diceagli attivisti del M5s, "è la stessa sofferenza che proviamo noi da dentro, noi che abbiamo sposato questa famiglia politica". E la sofferenza deve avere mandato un po' inl'ex ministro dei Trasporti del governo1, che da una parte spiega perché bisogna accettare il fatto che Beppe non abbia più fiducia in Giuseppe, ...

Advertising

Gazzetta_it : Francia, che caos: lite tra la mamma di Rabiot e i parenti di Pogba e Mbappé #Euro2020 - PatriziaCirc : RT @gennaro38069406: Caos M5s, Adnkronos: “In corso incontro tra Giuseppe Conte e Luigi di Maio” - pborghilivorno : RT @pborghilivorno: #controcorrente nel #pd la disputa tra pro e contro #conte e non è resettata dal caos tra i #grillini che mette in disc… - FrancescPapaleo : RT @LaNotiziaTweet: Volevano instaurare un nuovo ordine mondiale e creare il caos. Quattro giovani nazi-fascisti arrestati tra Milano e Tri… - NadiaAm93073906 : RT @LaNotiziaTweet: Volevano instaurare un nuovo ordine mondiale e creare il caos. Quattro giovani nazi-fascisti arrestati tra Milano e Tri… -

Ultime Notizie dalla rete : caos tra

il Resto del Carlino

Un tratto dell'autostrada,Marche e Abruzzo,la Val Vibrata (Teramo) e Grottammare (Ascoli ... con San Benedetto del Tronto che si è intasata, piombando nel. Incidente sull'A14, schianto ...Erano invece 7 i chilometri di codaVarazze e il bivio con la A10 verso Savona, altri due chilometri ad Albisola, 4 chilometri anche a Masone dove si registrano ingorghi.L'ex ministro spiega agli attivisti su Facebook perché il Movimento non è morto e perché tornerà serenità tra i due leader. "Magari Conte potrà ricoprire ruoli apicali, magari sarà di nuovo premier" ...L’ennesima estate di passione granata. E no, non è da intendere come emozione “violenta e persistente”, quanto come l’accezione legata alla sofferenza. Quella ...