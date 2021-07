FERRARI ESPORTS SERIES | FERRARI 488 GT3 EVO per i più creativi

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 1 luglio 2021) Le fasi di qualificazione della ‘2021’ sono entrate nel vivo, ma c’è ancora tempo per iscriversi al campionato, da oggi con un motivo in più per farlo, visto che si potrà ottenere, in esclusiva solo per gli iscritti al torneo, la nuovissima ‘488 GT3 EVO’, con la quale sarà possibile accedere all’ultima sessione di qualifier di luglio, sul tracciato di Zandvoort. “Siamo estremamente eccitati – ha dichiarato Marco Massarutto Co-Founder and Executive Manager · Kunos Simulazioni SRL – di essere partnerper questo ...