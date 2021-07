Euro 2020, per chi arriva da Gran Bretagna e Ucraina 5 e 10 giorni di isolamento (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. – isolamento fiduciario per cinque giorni per chi ha soggiornato o transitato nel Regno Unito nelle due settimane precedenti l’ingresso in Italia: lo prevedono le regole comunicate oggi dalla Farnesina rispetto alla partita dell’Europeo Inghilterra-Ucraina, in programma sabato sera a Roma. Restrizioni riguardano anche gli arrivi dall’ex repubblica sovietica. L’isolamento fiduciario, in questo caso, è di dieci giorni. “Chi arriva in Italia per assistere alle partite del Campionato Europeo di calcio Euro 2020 è ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. –fiduciario per cinqueper chi ha soggiornato o transitato nel Regno Unito nelle due settimane precedenti l’ingresso in Italia: lo prevedono le regole comunicate oggi dalla Farnesina rispetto alla partita dell’peo Inghilterra-, in programma sabato sera a Roma. Restrizioni riguardano anche gli arrivi dall’ex repubblica sovietica. L’fiduciario, in questo caso, è di dieci. “Chiin Italia per assistere alle partite del Campionatopeo di calcioè ...

