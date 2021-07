Draghi: “Economia e istruzione sono ripartite, ma pandemia non è finita. Fase di crescita del debito non è terminata” (Di giovedì 1 luglio 2021) “A più di un anno dall’esplosione della crisi sanitaria, possiamo finalmente pensare al futuro con maggiore fiducia. La campagna di vaccinazione procede spedita, in Italia e in Europa. Dopo mesi di isolamento e lontananza, abbiamo ripreso gran parte delle nostre interazioni sociali. L’Economia e l’istruzione sono ripartite. Dobbiamo però essere realistici. La pandemia non è finita. Anche quando lo sarà, avremo a lungo a che fare con le sue conseguenze”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua lezione all’Accademia dei Lincei. “È molto probabile che, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) “A più di un anno dall’esplosione della crisi sanitaria, possiamo finalmente pensare al futuro con maggiore fiducia. La campagna di vaccinazione procede spedita, in Italia e in Europa. Dopo mesi di isolamento e lontananza, abbiamo ripreso gran parte delle nostre interazioni sociali. L’e l’. Dobbiamo però essere realistici. Lanon è. Anche quando lo sarà, avremo a lungo a che fare con le sue conseguenze”. Così il presidente del Consiglio, Mario, nella sua lezione all’Accademia dei Lincei. “È molto probabile che, per ...

Advertising

LaStampa : “Penalizza i ceti inferiori e non aumenta il gettito” così Draghi ha deciso la sospensione del Cashback - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Draghi: l'economia riparte ma la pandemia non finita. Il presidente del consiglio interviene alla cerimon… - Ettore_Rosato : Da oggi si viaggia in tutta Europa con #greenpass. Traguardo raggiunto grazie all’impegno del presidente #Draghi.… - fattoquotidiano : Draghi: “Economia e istruzione sono ripartite, ma pandemia non è finita. Fase di crescita del debito non è terminat… - eziomauro : Draghi: 'L'economia riparte ma la pandemia non è finita' -