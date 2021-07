Drag Race Italia | Zorzi e Chiara Francini in giuria I palinsesti Discovery

(Di giovedì 1 luglio 2021) Un palinsesto ricco di novità e riconferme quello presentato daper la stagione 2021 – 2022 a partire da un programma molto atteso:che debutterà in streaming su+ a novembre. Del talent show, che prevede una competizione traQueen, è stata presentata anche lache vedrà Tommaso, insieme ae allaPriscilla valutare i vari concorrenti. Si tratta di uno show molto atteso che vanta tante edizioni in tutto il ...

Tommaso Zorzi nella giuria diItalia . L'indiscrezione circolava da qualche settimana, ma solo ieri dopo la presentazione dei palinsesti di Discovery , si è avuta la conferma della presenza all'interno del programma, in ...ITALIA CON ZORZI SU DISCOVERY+ Su discovery+ arrivano nuove produzioni, dopo " Love Island Italia " che potrebbe vedere già una seconda stagione, come a novembre "Italia ", ...Il reality show americano lanciato nel 2009 da RuPaul e divenuto fenomeno di costume globale, avrà anche la sua versione italiana in onda su Discovery+. A giudicare le performance delle concorrenti ci ...Discovery Plus ha annunciato i palinsesti dell'autunno 2021, tra i programmi c'è anche Drag Race Italia: ecco tutto quello che c'è da sapere.