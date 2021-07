Deathloop per PS5 avrà una dimensione modesta (Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo un altro rinvio, lo sparatutto Deathloop sviluppato da Arakane Studios è ora previsto per l'uscita a settembre di quest'anno. Tuttavia, è già stata confermata la dimensione dell'installazione dello sparatutto in loop temporale, che fortunatamente è abbastanza gestibile. La versione PlayStation 5 di Deathloop richiede quasi 17,32 GB di spazio di archiviazione. Inutile dire che queste informazioni si riferiscono solo al gioco principale. Una possibile patch al day-one o ulteriori aggiornamenti potrebbero aumentare queste dimensioni. Tuttavia, se vogliamo confrontarle con mostri sacri come ad esempio Call of Duty Warzone, le sue ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo un altro rinvio, lo sparatuttosviluppato da Arakane Studios è ora previsto per l'uscita a settembre di quest'anno. Tuttavia, è già stata confermata ladell'installazione dello sparatutto in loop temporale, che fortunatamente è abbastanza gestibile. La versione PlayStation 5 dirichiede quasi 17,32 GB di spazio di archiviazione. Inutile dire che queste informazioni si riferiscono solo al gioco principale. Una possibile patch al day-one o ulteriori aggiornamenti potrebbero aumentare queste dimensioni. Tuttavia, se vogliamo confrontarle con mostri sacri come ad esempio Call of Duty Warzone, le sue ...

Advertising

IGNitalia : Dinga Bakaba e Sebastién Mitton parlano di #Deathloop, il nuovo progetto di Arkane: i due hanno elogiato l'hardware… - zazoomblog : Deathloop: PS5 ha consentito a Arkane di avere un gioco più grande e denso di Dishonored 2 – Notizia – PS5Videogioc… - infoitscienza : Deathloop: PS5 ha consentito a Arkane di avere un gioco più grande e denso di Dishonored 2 – Notizia – PS5Videogioc… - Eurogamer_it : Per il director di #Deathloop #PS5 è come 'una boccata di aria fresca'. - infoitscienza : Redfall è in sviluppo da quasi quattro anni, insieme a Deathloop – Notizia – PCVideogiochi per PC e console |… -