C'era un cinese negli Usa. I billionaire che tifano Dragone (Di giovedì 1 luglio 2021) A casa di Warren Buffett si tifa Cina? Altroché. Alla Berkshire Hathaway, mitica società fondata dal settimo uomo più ricco del mondo, arrivato a 90 anni con un patrimonio personale di 96 miliardi di dollari, hanno un debole per i metodi di Pechino. Proprio alla Berkshire, con un portafoglio che va dalle elettriche del Dragone a una redditizia partecipazione in Apple, applaudono l'opera di demolizione sistematica del fintech da parte del Partito comunista cinese, che proprio oggi compie 100 anni (non senza acciacchi e problemi, qui l'approfondimento di Formiche.net). Charlie Munger, vicepresidente della Berkshire Hathaway, ha elogiato il governo ...

