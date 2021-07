Artemis I | il nome del manichino è un omaggio all’ingegnere di Apollo 13HDblog it

(Di giovedì 1 luglio 2021)I, scelto ildelper la prima missione lunareRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

SimoneGironi : Ing.Gironi Artemis I, il nome del manichino è un omaggio all'ingegnere di Apollo 13 - - HDblog : Artemis I, il nome del manichino è un omaggio all'ingegnere di Apollo 13 -

Ultime Notizie dalla rete : Artemis nome

HDblog

5 condivisioni Condividi Tweet Adamo Genco Notizie RelazionateTecnologia Scienza ArticoloI, il manichino che volerà verso la Luna ha bisogno di un51 16 Giugno 2021...in codice Landjet, e sviluppata dal suo Progetto. Ma proprio una nuova vettura elettrica si promette di salvare il futuro dello stabilimento: parliamo del nuovo Q8 e - tron , la ...Anche il battesimo del comandante "Moonikin" della missione Artemis I è andato a buon fine, e così il primo passeggero inanimato ad effettuare un sorvolo lunare con la missione test del nuovo programm ...L'assemblaggio di LVSA di NASA SLS per la missione Artemis I potrebbe non essere stato così semplice come previsto. Un problema alle superfici di contatto di Core Stage e LVSA avrebbe ritardato di cir ...