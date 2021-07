14 nuovi contagi rilevati in FVG. 1 Luglio 2021 (Di giovedì 1 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.803 tamponi molecolari sono stati rilevati 14 nuovi contagi – di cui 5 riguardanti migranti-richiedenti asilo in provincia di Trieste – con una percentuale di positività dello 0,37 %. Sono inoltre 966 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato un caso (percentuale di positività dello 0,10%). Da rilevare che oltre il 50% dei contagiati odierni rientra nella fascia d’età 20-29. Oggi non si registrano decessi; non risultano esserci persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti sono 8. I decessi complessivamente ammontano a ... Leggi su udine20 (Di giovedì 1 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.803 tamponi molecolari sono stati14– di cui 5 riguardanti migranti-richiedenti asilo in provincia di Trieste – con una percentuale di positività dello 0,37 %. Sono inoltre 966 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato un caso (percentuale di positività dello 0,10%). Da rilevare che oltre il 50% deiati odierni rientra nella fascia d’età 20-29. Oggi non si registrano decessi; non risultano esserci persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti sono 8. I decessi complessivamente ammontano a ...

