Temptation Island 2021 | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi su tpi

(Di mercoledì 30 giugno 2021)sono previste per, il reality show in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda sei. La prima mercoledì 30 giugno; l’ultima lunedì 2 agosto. Di seguito la probabile programmazione di Canale 5 per il reality show (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: mercoledì 30 giugnoSeconda puntata: lunedì 5 luglioTerza puntata: lunedì 12 luglioQuarta puntata: lunedì 19 luglioQuinta puntata: ...