Temptation Island 2021 i tentatori | nomi e cognomi

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Oggi 30 giugnoè partita la nuova edizione dicon la conduzione di Filippo Bisciglia, come sempre su Canale 5. Tante coppie hanno deciso di mettere alla prova il loro amore e i loro sentimenti. Come da tradizione fidanzati e fidanzate sono divisi nei villaggi. I fidanzati vivranno con delle single e le fidanzate con dei single. A questo proposito andiamo a conoscere meglio idi quest’anno che sicuramente regaleranno emozioni e probabilmente qualche nervosismo ai fidanzati nell’altro villaggio. Scopriamo, coge qualche ...

Advertising

Striscia : Dicci che stasera inizia Temptation Island, senza dirci che stasera inizia Temptation Island... ?? @TemptationITA… - betitonme : RT @LoVeYoU3o0o__: oggi ritornano le corna e le sedie buttate per aria, oggi ritorna TEMPTATION ISLAND - Andrea90724522 : RT @Striscia: Dicci che stasera inizia Temptation Island, senza dirci che stasera inizia Temptation Island... ?? @TemptationITA #temptationI… - _boredmood_ : io stasera se qualcuno di temptation island iniziasse a parlare ininterrottamente occupando tutta la puntata - akatiamoo : il modo in cui mi aspetto già stasera tutta la mia tl piena di robe su temptation island e nulla su luca lol?? -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Corriere della Sera

Da stasera l'ottava edizione delPrende il via mercoledì 30 giugno la nuova edizione di "". Ancora una volta condotto da Filippo Bisciglia, e ambientato all'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula (Sardegna), vedrà sei coppie mettere alla prova il loro amoreFilippo Bisciglia è pronto per una nuova edizione di Temptation Island e rivela: “ringrazio Maria De Filippi per avermi dato questa grande opportunità” Filippo Bisciglia è pronto per una nuova ...Conosciamo i tentatori di Temptation Island 2021: ecco nomi, cognomi, età e professione dei 13 single del villaggio delle fidanzate ...