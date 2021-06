Spread Btp - Bund apre in lieve rialzo a 106 punti (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lo Spread tra Btp e Bund tedesco apre in lieve rialzo a 106 punti base, rispetto ai 105 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è stabile allo 0,88%. . 30 giugno 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lotra Btp etedescoina 106base, rispetto ai 105della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è stabile allo 0,88%. . 30 giugno 2021

Advertising

zazoomblog : Titoli Stato: spread Btp-Bund apre in area 106 punti base - #Titoli #Stato: #spread #Btp-Bund - vaniacavi : RT @mittdolcino: @Michele_Arnese 3 mesi pensaci bene, scadono perfettamente al 1 di ottobre, per altro rilevo essere una data satanica. Ma… - mittdolcino : @Michele_Arnese 3 mesi pensaci bene, scadono perfettamente al 1 di ottobre, per altro rilevo essere una data satani… - fisco24_info : Spread Btp-Bund apre in lieve rialzo a 106 punti: Rendimento stabile allo 0,88% - Faido1Alessio : Spread Btp-Bund: chiude in marginale calo a 105 punti -